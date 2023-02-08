أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأربعاء)، أنه نفذ عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، أكثر من 10.2 مليون عملية وخدمة إلكترونية خلال عام 2022، مقارنة بــ 6 ملايين عملية في 2021، بنسبة نمو 70%.
وأرجع الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، نمو استخدام الخدمات الإلكترونية، لتفاعل واستجابة وثقة المستفيدين بما يقدمه الصندوق من حلول رقمية متطورة.
وأوضح أن هذه الخدمات تأتي في سياق مساهمة الصندوق في تيسير رحلة المستفيد للحصول على السكن بمعايير ودقة عالية دون الحاجة لزيارة الفروع، وتعظيم الاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية إلكترونياً، تحقيقاً لهدف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.
وأشار بن ماضي إلى أن عمليات وخدمات المنصات الإلكترونية تميزت بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، لافتًا إلى أنها شملت أكثر من 2.9 مليون اتصال أجاب عليها مركز الاتصال الموحد، وما يزيد على 1.1 مليون عملية عن طريق الفروع.
وأبان أن العمليات شهدت تفاعل أكثر من 173 ألف عملية مع حسابات خدمة المستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية للصندوق نفذت أكثر من 6.1 مليون عملية عام 2022.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات برامج الدعم السكني، ضمن حلول وخيارات أكثر، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية، كما تم أتمتة 147 خدمة إلكترونية تبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، إضافة إلى خدمات أخرى.
وفق “أخبار 24”.