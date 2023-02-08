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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات و”التعافي” وارتفاع الوفيات
08/02/2023   7:47 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات و”التعافي” وارتفاع الوفيات

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الوفيـات وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وأعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 62 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 3 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 828356 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 48 حالة، بانخفاض قدره حالتان عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815846 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل حالتين جديدتين، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 38 حالة، منوهة بارتفاع معدل الوفـيات، حيث سجلت 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9586 حالة وفـاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات و”التعافي” وارتفاع الوفيات

جديد المحليات
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