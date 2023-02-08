إطلاق منصة “نسك حج” لحجاج أمريكا وأوروبا وأستراليا

أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، منصة “نسك حج”، والتي تمكن ضيوف الرحمن القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا بأكثر من 58 دولة حول العالم لأداء مناسك الحج.
وتتيح المنصة للحجاج الدفع إلكترونياً بطريقة ميسرة، واختيار حزم الخدمات كالسكن، والإعاشة، والطيران، والإرشاد، والنقل، بالإضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق.
وتقدم المنصة حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين بأداء حج هذا العام لتمكنهم من أداء نسك الحج بيسر وطمأنينة، فضلًا عن تمكين الحجاج بالدول المشمولة في المرحلة الأولى، من الإطلاق من إنشاء الملف التعريفي وإدخال كافة بياناتهم. وفق “أخبار 24”.
فيما تشمل المرحلة الثانية إتاحة استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق منها، وإتمام عمليات الدفع للخدمات عبر ” فيزا –ماستر كارد – التحويل البنكي- التحصيل النقدي من خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول الحجاج – نظام سداد”.
وتضمن الدول المشمولة في منصة “نسك حج” 58 دولة أبرزها: فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، أستراليا، بلغاريا، الأرجنتين، اليونان.