تضم أرامكو و”علي بابا”.. إطلاق جمعية رواد الأعمال السعودية الصينية

شهد مؤتمر “ليب 23″، اليوم (الأربعاء)، إطلاق جمعية رواد الأعمال السعودية الصينية “SCEA” غير الربحية، والتي تضم أكثر من 100 عضو مؤسس من كبرى الشركات في البلدين.
وتهدف الجمعية، التي تدعمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتديرها شركة “eWTP”، إلى تعزيز المشاركة البناءة بين قادة الأعمال والشركات في المملكة والصين، وتشجيع الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز الابتكار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والرفاهية العامة؛ إذ ستكون الرابطة بمثابة منصة قيمة للأعضاء لتبادل الأفكار والتعاون وتبادل أفضل الممارسات التجارية.
وتضم الجمعية أكثر من 100 عضو مؤسس؛ بما في ذلك أرامكو، و”علي بابا”، و”تايناموبايل”، و”تينسنت”، وشركة الاتصالات السعودية وغيرها، حيث تقوم الجمعية بدور محوري في دفع التقدم المستمر والمساهمة في التحول الرقمي لكل من المملكة والصين.
وفق “أخبار 24”.