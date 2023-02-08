أعلنت الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، اليوم (الأربعاء)، عن تعيين فريال فوديل، رئيسة تنفيذية لمؤسسة “فيلا الحجر”، وهي مؤسسة إبداعية جديدة مستوحاة من طراز المؤسسات الثقافية في فرنسا.
وستستضيف مؤسسة “فيلا الحجر” أنشطة ثقافية وفكرية في أجواء تجمع أفضل ما تقدمه المشاهد الفنية والإبداعية في المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وتنبع أصول مشروع “فيلا الحجر” من الاتفاقية التأسيسية الحكومية الدولية التي وقَّعت عليها المملكة وفرنسا في إبريل 2018، كتعاون وثيق بين الهيئة الملكية للعلا والوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا.
وتمتد جذور “فيلا الحجر” في التراث الحضاري الاستثنائي للعلا؛ وهو ما جعل طموحات “الفيلا” وإجراءاتها تعتمد على الثروة الثقافية المشتركة بين البلدين وهو ما عُزز مؤخراً بتعيين صوفي ماكاريو المديرة العلمية المسؤولة عن الثقافة والتراث في الوكالة الفرنسية لتطوير العلا. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر تطوير فيلا الحجر وتحويلها لوجهة للفنانين والمبدعين، حيث شُيِّد حولها مساحات ثقافية تكميلية؛ لتعزيز الإبداعات الفنية والثقافية بتنفيذ مشروعات طموحة تسهم بصورة إيجابية وفعَّالة في التنمية الثقافية عالمياً.
وكانت لجنة تحكيم فرنسية سعودية تشكلت برئاسة المهندس المعماري جان نوفيل وضمت شخصيات بارزة في الفن والثقافة والعمارة، واختارت شركة “لاكاتون وفاسال”، الحاصلة على جائزة بريتزكر عام 2021، من بين 5 فرق مرشحة لتصميم فيلا الحجر.
وتقدم المهندس المعماري جان نوفيل بتصور عصري جديد للازدواجية بين البلدة القديمة والمزارع الصيفية الواقعة في بستان النخيل الذي يواجهها؛ من أجل ربط العلا الحضرية بالواحة الثقافية.