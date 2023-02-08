“Stc” تطلق صندوقًا مؤسسيًا استثماريًا يستهدف المجالات التقنية و”البلوكشين”

أطلقت مجموعة stc، اليوم (الأربعاء)، صندوقها المؤسسي للاستثمار، والذي يهدف للاستثمار في المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية في عدة مجالات، تشمل التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكشين وغيرها.
ويعمل الصندوق على التوسع في الاستثمار بقطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة بإستراتيجية المجموعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما يستهدف الصندوق استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال في القطاعات التقنية والرقمية، والتنبؤ بالمجالات الجديدة في صناعة الاتصالات التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال stc.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان الوتيد: “إطلاق هذا الصندوق يتماشى مع إستراتيجية مجموعة stc وتطلعاتنا للعمل وفق وتيرة متسارعة للإسهام في تنوع ونمو الاقتصاد الرقمي، ونسعى من خلاله إلى أن نمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة المميزة من النمو والتوسع محليًا وإقليميًا والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالميًا”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “لن تكتفي الشركة بالاستثمار والدعم المالي للمشاريع المستهدفة بل ستربط خدمات المجموعة بالمشاريع التي سيستثمر الصندوق فيها، وذلك بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والاستفادة من المنظومة الرقمية لمجموعة stc في عدة مجالات مثل: الخدمات السحابية والأمن السيبراني وعدة خدمات أخرى مع الاهتمام بالجانب الإستراتيجي والعائد المادي للمجموعة.