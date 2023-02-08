شاهد عيان يروي ملابسات سقوط مركبة واحتراقها بسكة قطار الحرمين

بعد وصول آخِر رحلة إلى محطة جدة على متن قطار الحرمين السريع، شهدت سكة حديد قطار الحرمين، حادثاً مرورياً، أدى لسقوط المركبة واحتراقها، بالقرب من تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فجر اليوم الأربعاء.
ورصدت “أخبار24” ضِمن جولة ميدانية لها في موقع الحادثة، تعرُّض الحواجز للكسر، وتأثر الأسلاك الشائكة بانقطاعها، نتيجة عبور المركبة من فوقها واستقرارها داخل سكة القطار، بالإضافة إلى وجود آثار حريق على جانب كوبري تقاطع الأمير محمد بن عبدالعزيز.
ومن جهة أخرى وثق شاهد عيان فيديو الحادثة لحظة مروره بالموقع، وأكد لـ”أخبار 24″، أنه أثناء سيره في طريق الحرمين في تمام الساعة 2:30 صباحاً، تفاجأ بوجود سيارة مشتعلة بالنيران، اخترقت حواجز سكة القطار، مع صعود عدد من المتواجدين بالموقع لأعلى حواجز سكة القطار، لمحاولة مساعدة وإنقاذ صاحب المركبة.
وأكد تواجُد الدوريات الأمنية والجهات المعنية في حينها بالموقع، وقامت بدورها من إخراج صاحب المركبة وتنظيم حركة السير.
وكان “قطار الحرمين” أعلن اليوم حادثـة سقوط مركبة ولم ينتج عن ذلك وفيات، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.
شاهد عيان يروي ملابسات سقوط مركبة واحتراقها بسكة #قطار_الحرمينhttps://t.co/tIgmoZUSnc pic.twitter.com/MfuchKj1nH
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 8, 2023