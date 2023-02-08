أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على طلب البنك الأهلي السعودي زيادة رأسماله من 44.78 مليار ريال إلى 60 ملياراً بمنح أسهم مجانية.
وأوضحت أنه سيتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقاً.
وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 15.22 مليار ريال من بند “أرباح مبقاة”؛ وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 4.48 مليار سهم إلى 6 مليارات سهم، بزيادة قدرها 1.52 مليار سهم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.