“رجل المال” يقع في فخ “الهلال”

يحمل مفاتيح الخزينة.. هو المُخول بالنظر إلى ملايين الرُزم من الورق القطني الخاص، والحفاظ عليها.. يعرف كيف يُصنع المال، ويعي أسلوب إدارته.. من يكون في موقعه، يصعب عليه شرود الذهن.. لكنه وقع في فخ فوز من يُحب جماهيره تسميته بـ”زعيم آسيا”. فقد أخذه الفوز الذي حققه ممثل الوطن، نادي الهلال البارحة (الثلاثاء)، وتأهله لنهائي مونديال كأس العالم للأندية، على حساب فلامنغو البرازيلي.
وزير المالية محمد الجدعان، وخلال رعايته اليوم (الأربعاء) افتتاح أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، ابتعد قليلاً عن المناسبة وعن حديث الحضور، لكنه استدرك بالقول “شغلني فوز الهلال عن السؤال. مبروك للهلاليين. وللوطن كله”.
زعيم #آسيا يفرض نفسه على مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك#كأس_العالم_للأندية 🏆🇸🇦https://t.co/q8uixz9i72 pic.twitter.com/EY6L3u7gUZ
— سبورت 24 (@sporty_24) February 8, 2023
وقابل الجمهور الحاضر ذلك بالتصفيق الحار، الذي ربما ينقسم إلى اثنين، الأول: لفوز ممثل الوطن بطبيعة الحال. والثاني: للموقف العفوي الذي صدر من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتفرض كرة القدم نفسها على أرباب السياسة والمال، إذ يقف الجميع متساوياً مهما ارتفع منصبه أمام الساحرة المستديرة، لا سيما وإن كان الأمر متعلقاً بالوطن.
وبهذه المناسبة يمكن استذكار المقاطع والصور التي انتشرت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال متابعته مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، والتي تفوق بها الأخضر على الفريق اللاتيني، في محفلٍ رياضي أدخل المنتخب السعودي التاريخ من أوسع أبوابه. وفق “أخبار 24”.
وكان في تلك الصور للاستشهاد، عدد من إخوة ولي العهد، على رأسهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وأنجاله، والأمير سعود بن سلمان، والأمير تركي بن سلمان، في مشهدٍ يؤكد الوقوف صفاً واحداً في مساندة الوطن.