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جديد المحليات > 40 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
08/02/2023   7:48 م

40 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

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وصل إجمالي تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا اليوم الأربعاء إلى 40 مليون ريال حتى الآن، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة، تبرع بها 142.3 ألف شخص.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق، بمقره في الرياض اليوم الأربعاء الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بأي أجندة سياسية أو دينية أو عسكرية. وفق “أخبار 24”.

40 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

جديد المحليات
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