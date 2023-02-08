أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، النسخة الجديدة من تطبيق “صحتي”، المزودة بعدد من المميزات الجديدة.
وتتيح النسخة الجديدة من التطبيق العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، واستعراض الوصفات الطبية بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، بالإضافة إلى خدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات.
وحثت الوزارة الجميع على تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات للاستفادة من خدماته.
ويقدم تطبيق “صحتي” خدماته لأكثر من 27 مليون مستفيد، وحقق أكثر من 11 مليون موعد وأكثر من مليونَيْ مسجل في خدمة “اعرف أرقامك” و4 ملايين موعد عن بُعد، بالإضافة إلى 700 ألف استشارة فورية. وفق “أخبار 24”.