استعرضت شركة تكامل لخدمات الأعمال، مشروع التفتيش الذكي، الذي يقدم حلولاً عالية الجودة تمثل أفضل الممارسات والابتكارات في مجال التفتيش مواكبة للرؤية والتطور التقني.
واستعرضت مدير المشروع الهنوف الزيد، لـ”أخبار 24″، جانباً من المشروع الذي جرى تطبيقه في قطاع التفتيش البلدي في مدينة نيوم، مبينة أنه يعد من أهم المشاريع.
وقالت إنه تم عمل مسح كامل لجميع المتاجر المتواجدة لرصد المخالفات في نيوم حيث تمت 250 زيارة خلال أسبوعين فقط.
وتنفذ الشركة، مشاريع للتفتيش الذكي مع عدة وزارات في منطقة الرياض منها مشروع مواءمة، الذي يدعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للدخول في بيئة سوق العمل، ومشروع علامة التمور السعودية الذي يمنح للمزارع لإثبات جودة المصول.
جرى تنفيذه بنيوم.. #التفتيش_الذكي يقدم حلولاً مبتكرة لضمان الجودة#ليب23
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 8, 2023