“شي إن” تتبرع بمبلغ 400 ألف ريال إلى “جمعية أسر التوحد الخيرية”

تبرعت “شي إن” (SHEIN)، الشركة العالمية الرائدة في التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، بمبلغ 400 ألف ريال سعودي إلى “جمعية أسر التوحد الخيرية” لتوفير برامج إعادة التأهيل والتعليم والدعم الأسري لـ 20 طفلاً يعانون من اضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية.
أقيمت مراسم تسليم مبلغ التبرع في الرياض؛ وتسلم التبرع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية، خلال حفل توقيع خاص أقيم في الرياض. وأعرب صاحب السمو عن امتنانه لهذه الاتفاقية الناتجة عن ارتفاع مستوى الوعي والمسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي اضطرابات طيف التوحد. وأضاف أن برنامج التأهيل والتعليم الذي سيخضع له 20 طفلا مصابا بالتوحد سيكون له أثر إيجابي في تحسين حياتهم.
وسيتم استخدام هذا المبلغ لتمويل برامج الدعم المكثفة التي تقدمها الجمعية لتلبية الاحتياجات الفردية للأطفال المصابين بالتوحد، وتعزيز مستوى الشمول لهم ولأسرهم، وإتاحة فرص النمو والتطور لهم. ويشمل البرنامج تقديم الدعم عبر أساليب الكلام والتواصل، وتعديل السلوك، والمناقشات الفردية المباشرة؛ وتتراوح مدته بين 30 – 50 جلسة لكل مستفيد على مدار عام واحد. وفق “أخبار 24”.
قدّمت “شي إن” (SHEIN) هذا التبرع كجزء من برنامجها المتواصل في المسؤولية الاجتماعية المؤسسية تحت شعار “مدعومين بالحب” لتمكين الأطفال المصابين بالتوحد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عبر دمجهم في المجتمع بشكل أفضل ومساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم . وفي إطار التزامها هذا، تبرّعت الشركة بمبلغ 40 ألف دولار إلى “مركز مهارات التعليمي”؛ ونظمت جلسات تعليمية مخصصة للأهالي ومقدمي الرعاية، واستضافت أول عرض أزياء للأطفال؛ فضلاً عن تنظيم معرض مجتمعي. على أن تستكمل شي إن دورها في تقديم البرامج والمبادرات المجتمعية التي تحقق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة الناتج المحلي بالقطاع غير الربحي. وستواصل الشركة تنفيذ برنامجها للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في عام 2023 على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر المقبلة.