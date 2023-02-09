طقس اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة متوقعة على المرتفعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة، ويصاحبه نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية.
وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير وعلى الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و25 درجة بالمدينة المنورة، و18 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و30 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).