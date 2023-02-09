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جديد المحليات > وكالة “المسجد النبوي”: سيدتان دخلتا بـ”الخطأ”.. ولا تنقادوا لـ”الهرج والمرج”
09/02/2023   9:11 ص

وكالة “المسجد النبوي”: سيدتان دخلتا بـ”الخطأ”.. ولا تنقادوا لـ”الهرج والمرج”

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دحضت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد الشريف، بلباسٍ غير مناسب ولا يتوافق مع خصوصية وقدسية المكان.

وأكدت الوكالة عبر بيان، أن ما تناقله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي (أمس الأول الثلاثاء)، أن دخولهما كان عن طريق الخطأ، ومن خلال الحديث معهما، فهمتا خصوصية وقدسية المسجد النبوي الشريف.

وأبدت السيدتان – طبقاً للبيان – تفهمهما للأنظمة الموضوعة في مثل هذه المواقع المقدسة، وأزجتا شكراً وتقديراً على ما قوبلتا به من حسن تعامل واحترام. وفق “أخبار 24”.

وأسدت الوكالة نصحاً للجميع بعدم الانقياد وراء كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة استقاء المعلومة من مصدرها الموثوق، للابتعاد عن الهرج والمرج، وتناقل المعلومات المغلوطة، خصوصاً في مثل هذه المواقع ذات القدسية.

وكالة “المسجد النبوي”: سيدتان دخلتا بـ”الخطأ”.. ولا تنقادوا لـ”الهرج والمرج”

جديد المحليات
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