الحشاني رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان

أعلنت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإسكان، اليوم (الخميس)، تعيين إيهاب الحشاني رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من مطلع فبراير الجاري.
وعقب تعيينه، قدم الحشاني شكره لمجلس الإدارة السابق على ما قدموه من أعمال خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الشركة تتطلع للعمل لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتحقيق التنافسية العالية في مجال الإسكان على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن طموح الشركة ليس مجرد توفير سكن مناسب، ولكن توفير مساكن تتحقق فيها جودة الحياة وبيئة عصرية مناسبة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية للتطوير الحضري.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى مواصلة النجاحات والعمل بهدف مواصلة تحقيق المستهدفات التي تتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة، وأن تكون الشركة ممكنة لمنظومة العرض العقاري من خلال تمكين القطاع الخاص نحو تطوير السوق العقاري.
وكان الحشاني قد شغل عدداً من المناصب منذ عام 1990، منها تعيينه عضواً منتدباً لشركة “ببسي كولا العالمية” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ومستشاراً في ذات الشركة في نيويورك ولندن. وفق “أخبار 24”.
وبعد ذلك تم تعيينه رئيساً للاستراتيجية في البنك الأهلي التجاري، ثم نائباً لرئيس شركة “العليان” للتمويل، وبعدها رئيساً تنفيذياً لشركة “زاد” للاستثمار، ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد القابضة، ثم مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قبل أن يصدر قرار ملكي في يوليو 2022 بتعيينه نائباً للوزير بالمرتبة الممتازة.