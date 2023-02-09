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جديد المحليات > “البيئة” تطلق 14 خدمة إلكترونية خاصة بالخيول العربية الأصيلة
09/02/2023   5:37 م

“البيئة” تطلق 14 خدمة إلكترونية خاصة بالخيول العربية الأصيلة

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أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، خلال أعمال المؤتمر الدولي التقني “ليب 23″، اليوم (الخميس)، 14 خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة “نما”.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف تمكين ملاك الخيول الأصيلة من الأفراد والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بخيولهم إلكترونياً، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

وأشارت إلى أنها تسهم في نشر ثقافة الخيول العربية الأصيلة على نطاق دولي، وزيادة قيمة الخيول العربية الأصيلة، والحفاظ على بيانات السلالات وسهولة تتبعها، وكذلك زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الخيول العربية الأصيلة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المملكة تحتل المركز الأول في إنتاج الخيول العربية الأصيلة على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة (الواهو)، بتسجيل أكثر من 5 آلاف رأس من الخيل المنتجة منذ 2016م، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية أكثر من 15 ألف مستفيد، ويتجاوز إجمالي عدد الخيول العربية الأصيلة المسجلة في المملكة 50 ألفاً.

“البيئة” تطلق 14 خدمة إلكترونية خاصة بالخيول العربية الأصيلة

جديد المحليات
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