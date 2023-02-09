منظومة التجارة في 2022.. تقدم في المؤشرات العالمية وتنامي للسجلات التجارية

أظهرت المؤشرات العالمية تقدم المملكة 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، بنهاية 2022، محققةً ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) ، كما احتلت المركز 24 عالمياً من بين 63 دولة، والسابع على مستوى دول مجموعة العشرين.
وزارة التجارة
كشفت بيانات وزارة التجارة ارتفاع نسب الشركات المتحولة إلى “مساهمة مقفلة” بنسبة 27% ، إذ تم تمكين 208 شركات من التحول، فيما أصدرت خلال عام 2022 نحو 315 ألف سجل تجاري للشركات والمؤسسات بزيادة 6% عن 2021م.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية الربع الثالث 2022 نحو 980 ألف منشأة بزيادة 32% عن عام 2021م، كما صرفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد ورائدات الأعمال أكثر من 15.8 مليار ريال عبر بوابة التمويل، وأكثر من 2.8 مليار ريال من مبادرة الإقراض غير المباشر، و 7.3 مليار ريال من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”.
مكافحة التستر التجاري
أثمرت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عن تصحيح أوضاع 19 ألف منشأة، كما تم دراسة وتحليل 1.4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها وخضعت للرقابة لتعزيز الامتثال.
وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 60 مبادرة لمكافحة التستر ومعالجة طلبات التصحيح، واعتمد 10 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق لمكافحة التستر في كافة القطاعات بشكل مستدام.
المواصفات والمقاييس
منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 138 ألف منتج علامة الجودة السعودية في 35 دولة حول العالم بزيادة 29% عن عام 2021.
هيئة المراجعين والمحاسبين
ساهمت جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تقدم المملكة 15 مرتبة في “مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022 لتصل إلى المرتبة 17 من بين أكبر 63 دولة تنافسية عالمياً.
وأسفرت جهود الهيئة عن منح 4.4 ألف شهادة مهنية، منها 1.4 شهادة زمالة الهيئة، و2.6 شهادة أخصائي ضريبة، و400 شهادة فني محاسبة.
التجارة الخارجية
افتتحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية 5 ملحقيات تجارية جديدة في كل من، ألمانيا وروسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا واليونان، وتم تأسيس وإعادة تشكيل 16 مجلس أعمال سعوديا وأجنبيا لتعزيز التجارة البينية واستغلال فرص استثمار القطاع الخاص.
المركز الوطني للتنافسية
أصدر المركز الوطني للتنافسية 95 تقريراً للتحقق من الإصلاحات الاقتصادية، وتحقق من تنفيذ 380 توصية، كما تم رصد 362 تحدياً ومقترحاً لتحسين البيئة التنافسية وتوقيع 5 مذكرات تعاون مع جامعات وجهات حكومية.
المركز السعودي للأعمال
وافتتح المركز السعودي للأعمال 4 فروع تشاركية جديدة، فرع في مقر وزارة التعليم، و3 فروع بالتكامل مع وزارة التجارة في المدينة المنورة ونجران وحائل، ليصل إجمالي فروع المركز إلى 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة تقدم أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
المركز السعودي للاعتماد
سجل المركز السعودي للاعتماد نمواً بنسبة 61% في جهات تقويم المطابقة بحصول 111 جهة على الاعتماد ليصل إجماليها إلى 284 جهة، وانضم المركز إلى عضوية المنتدى الدولي للاعتماد الذي يضم 96 جهة اعتماد من دول العالم، كما ساهم في تأهيل 147 مُقيماً وخبيراً سعودياً.
لجنة الإفلاس
ساهمت لجنة الإفلاس في توفير الحماية لـ 170 نشاطاً اقتصادياً كان للإفلاس، ومنحته مواصلة النشاط الاقتصادي، كما أصدرت اللجنة القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود وأطلقت البوابة التدريبية للإفلاس لبناء وتطوير القدرات استفاد منها 682 ممارسًا ومهتمًا.
وفق “أخبار 24”.