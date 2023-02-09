فرض تطبيق “Beem” نفسه مؤخراً، على وسائل التواصل الحديثة، التي توفر خدمة التراسل الفورية، واكتسب زخماً كبيراً نظير تدشينه رسمياً، على هامش فعاليات مؤتمر “ليب”، الذي يُسدل ستاره اليوم (الخميس)، ويعد أكبر التجمعات التقنية على مستوى العالم.
ويتشابه التطبيق الذي يعد ثمرة تعاون “سعودي – صيني”، مع تطبيق التواصل العالمي “واتس آب”، إلا أنه يتفوق في بعض المزايا، الأمر الذي قد يجعله خياراً مستقبلياً لكثير من مستخدمي التقنية في وسائل الاتصال.
وأضاف التحالف السعودي الصيني الذي يجمع بين شركة الاتصالات السعودية، وشركة مينا كوميونيكيشين الصينية، خدمة المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية، بالإضافة إلى دعمه لاستخدام فلاتر الفيديو المتقدمة والرائجة، فيما يتيح إنشاء الملصقات، إلى جانب الرسائل لتمكين مستخدميه من التعبير عن أنفسهم بسهولة.
ولسبر أغوار المنصة الجديدة، واكتشاف أنماطها مع مبتكري التطبيق، الذين اعتبروه معنيًّا بالتواصل والرسائل الفورية والاجتماعات، ويجمع كل المزايا الخاصة بتطبيقات التواصل الاجتماعي التي يحتاجها الكثير، مثل الاتصال المرئي أو المسموع أو الاجتماعات، بجانب مشاركة الملفات. وفق “أخبار 24”.
وأكدوا أن “بييم” تطبيق مستضاف في مراكز البيانات السعودية، عبر الشراكة السعودية الصينية التي تحققت، في حين تطمح المنصة الجديدة، حسب ما أفاد مبتكروها، إلى توفير المحتوى المحلي، والاتصال الآمِن ذي الجودة العالية.
وعدّ تقنيون، أن تطبيق “بيم” قفزة جديدة للتواصل الاجتماعي في السعودية، ولفتوا إلى أن أبرز ما يميزه، عدم الانقطاعات المتكررة أو التوقف في بعض الأحيان، على غرار تطبيق واتس آب مثلاً والتطبيقات الأخرى، فيما يمكن للمستخدم تجربته وتحميله عبر المتاجر الرقمية المتوافرة في الهواتف الذكية.
“#بيم“.. تطبيق تواصل سعودي يزاحم منصات عالمية#حول_على_Beemhttps://t.co/DsufioPubL pic.twitter.com/3sziOwqwkP
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 9, 2023