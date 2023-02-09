استقبل رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، في بغداد اليوم (الخميس)، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة والوفد المرافق له.
وأثنى رئيس الجمهورية على العلاقات المتينة التي تجمع العراق والمملكة، مشيراً إلى ضرورة تعزيزها وتطوير التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.
كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الدكتور توفيق الربيعة بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء القادة العراقيين، قال الوزير توفيق الربيعة، إن عدد المعتمرين العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر بلغ أكثر من 125 ألفاً، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع العراق لتحسين تجربة القادمين عن طريق المنفذ.
وأضاف “الربيعة”، أنه يتم تطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في منفذ جديدة عرعر البري، وستكون جاهزة في بداية شهر رمضان المقبل.
وأوضح أنه بإمكان العراقيين الاستفادة من منصة “نسك” لتسهيل وصولهم إلى المملكة وتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي بكل سهولة، مؤكدًا أن هذه التسهيلات نتاج سلسلة من اللقاءات مع الجانب العراقي.
كما أعلن وزير الحج عن عودة الأعداد المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام من الأشقاء العراقيين لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بإجمالي مليوني حاج بينهم أكثر من 33 ألف حاج عراقي.
وفق “أخبار 24”.