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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تفرض حظراً على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا
09/02/2023   5:35 م

“الغذاء والدواء” تفرض حظراً على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة البرانس الأطلسية بفرنسا.

وأضافت أن هذا الحظر جاء على خلفية التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على تقرير التبليغ الدوري الصادر من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية، والذي يفيد بتفشي مرض نيوكاسل في هذه المنطقة بفرنسا.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت مؤخرا رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة فينيستر بفرنسا. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تفرض حظراً على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

جديد المحليات
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