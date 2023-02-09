من المقرر أن يسدل الستار اليوم (الخميس) على أعمال المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” الذي تستضيفه الرياض؛ غير أن القادمين من الخارج، سيعودون إلى بلدانهم بذكرى لهذه الفعالية الكبرى، ستكون في شكل ختم خاص على جوازاتهم.
وأطلقت المديرية العامة للجوازات بالتزامن مع هذه الفعالية؛ ختمًا خاصًا يحمل عنوان المؤتمر “LEAP” يوضع على جوازات المسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض.
وأقدمت الجوازات على هذه الخطوة؛ لإعطاء الزخم الذي يتناسب مع هذا المؤتمر الهام، كما درجت على تخليد ذكرى العديد من المؤتمرات والفعاليات والمناسبات والمعارض الدولية، التي تحتضنها المملكة.
وتُشارك الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة “أبشر”، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أكثر من 350 خدمة بموثوقية عالية.
وتبوأت المملكة موقعاً متصدراً في الحوكمة الإلكترونية، إذ يمكن للفرد إنجاز كامل تعاملاته الحكومية، عبر منصات إلكترونية.
وفق “أخبار 24”.