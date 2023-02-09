منتهٍ بالتوظيف.. “أكاديمية الطاقة” تفتح باب القبول لبرامج فني آلات دقيقة وكهرباء

أعلنت الأكاديمية الوطنية للطاقة، بدء التقديم لبرامجين تدريبيين منتهيين بالتوظيف، لحملة الثانوية العامة، في مجال فني آلات دقيقة وفني كهرباء.
وقالت الأكاديمية أن التقديم سيستمر حتى (الإثنين) المقبل، وأنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة بنسبة 75%، ودرجة قياس لا تقل عن 70، ومؤهل للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضحت أن التدريب منتهٍ بالتوظيف، مع مكافأة مجزية خلال فترة التدريب بالإضافة إلى الاستفادة من مزايا التأمين الصحي. وفق “أخبار 24”.