“نيو ليب”.. بنكٌ رقمي يتطلع للإسهام في التحول ورؤية 2030

أخذت “نيو ليب”، وهي شركة رائدة في التقنية المالية، على عاتقها، تطوير قطاع الأفراد والأعمال، عبر خلق بيئة أكثر أمناً ونمواً، بتقديم نفسها كمحفظة رقمية، تساعد المستهلكين بتنفيذ مدفوعاتهم، وتوفر حزمة من الخيارات، كالشراء الدولي والمحلي.
وعدَّد نايف العنزي – مدير استقطاب مبيعات الإقليمي – الخدمات المتاحة في منصة “نيو ليب”، وعلى رأسها بوابة الدفع، وخدمات المتاجر، والكاشير، إضافة إلى نقاط البيع، ووصولاً إلى خدمة البطاقات.
ويرى العنزي أن ما يميز هذا البنك الرقمي، وجود خدمات متفردة، كخدمة “يور ليب”، التي تمكّن المستهلكين من تنفيذ مدفوعاتهم عن طريق تطبيق urpay،الموفر للعديد من خيارات الدفع، كالشراء من المتاجر، والتحويل المحلي والدولي، مع إمكانية إصدار بطاقات رقمية لاستخدامها في السحب النقدي والمدفوعات.
ولم يبتعد الرئيس التنفيذي للشركة سابقاً عادل بن عمر الراجحي عن رأي العنزي، إذ أكد أن الشركة تقدم عبر منتجاتها الرقمية خدمات المدفوعات، وتوفر حلولا تقنية مالية للأفراد والمؤسسات، لتسهم بقوة في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، بالتحول الرقمي في المملكة، مع مراعاتها المساهمة في تطويره على الصعيد المحلي والدولي.
وتهدف الشركة لإنشاء منظومة قطاع تقني مالي مبتكرة، يمنح سهولة في التعاملات المالية، ويحقق الريادة التقنية والتميز التشغيلي، كشريك موثوق للمؤسسات المالية والتجارية والأفراد، لتسهم في تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى الوصول لمجتمع غير نقدي. وفق “أخبار 24”.
وتوفر “نيو ليب” حلولاً أكثر سهولة لعمليات الدفع داخل المتاجر، وعبر الإنترنت للمؤسسات في جميع القطاعات، لتكون الاختيار الأول للبنوك والمؤسسات المالية، وتحقق سهولة الوصول إلى الخدمات المالية وتسهل إدارة الأموال عن طريق تعزيز نشر ثقافة التقنية المالية.