“الغذاء والدواء” تفرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، خلال شهر يناير الماضي.
وبيّنت أنها رصدت 6 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و3 منشآت لم تبلغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و6 منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد.
يُشار إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة. وفق “أخبار 24”.
كما أنه يُلزم تلك المنشآت بإبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص .