السيسي: “لا يصح الإساءة للمملكة.. ولو كانت هناك أزمة سنتجاوزها”

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على تقدير مصر للعلاقات مع جميع الدول، خاصة المملكة العربية السعودية، داعياً الشعب المصري بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروج للفتن تجاه العلاقات السعودية – المصرية.
وقال الرئيس المصري في كلمة مرتجلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية “سايلو فودز”، إن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج، وما يجري تداوله عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لا أساس له من الصحة وبدون خلفية، وغرضه إحداث فتنة مع الأشقاء.
وأكد السيسي أن مصر لن تنسى موقف المملكة الداعم لها، داعياً الشعب للسكوت وعدم التجاوز والانسياق والانجراف خلف الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الرئيس المصري أن مصر في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا لم تصدر كلمة واحدة تُسيء للإثيوبيين، مشدداً على أن مصر علاقتها طيبة بالجميع والدول الشقيقة، ولو وجدت أزمة مع دولة شقيقة فسيتم تجاوزها.
وفق “أخبار 24”.