بالفيديو والصور.. الشباب يقسو على الباطن برباعية.. ويتصدر دوري روشن مؤقتًا

فاز فريق الشباب برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن، عصر اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.
وتقدم نادي الباطن بهدف مبكر عن طريق لاعبه لوبيز بعد مرور 31 دقيقة قبل أن يتعادل الشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 45 سددها لاعبه جوانكا الذي عاد وختم الشوط الأول بهدف ثانٍ في الدقيقة 45+6.
وسجل الشباب هدفًا ثالثًا أمام نظيره الباطن عن طريق لاعبه إيفر بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة 62 فيما قلصّ يوسف الشمري النتيجة بهدف في الدقيقة 86 قبل أن يُسجل الشباب هدفًا رابعًا في الدقيقة 83 عن طريق لاعبه كارلوس جونيور.
ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 37 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب دوري روشن، فيما ظلَّ الباطن متذيلاً لجدول ترتيب البطولة بـ 3 نقاط.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الشوط الأول بسيطرة من قٍبل لاعبي الشباب فسدد لاعبه حسين القحطاني كرة في الدقيقة 10 ارتطمت بدفاع الباطن.
وسدد لاعب فريق الشباب سانتي مينا كرة في الدقيقة 18 مرت بعيدة عن مرمى الباطن.
ودفع المدير الفني للباطن في الدقيقة 25 باللاعب يوسف فواز بدلاً من عبدالكريم المزيل.
وسدد لاعب الشباب سانتي مينا كرة في الدقيقة 28 ولكن تصدى لها دفاع الباطن.
وتقدم فريق الباطن بهدف أول بعد مرور 32 دقيقة عن طريق لاعبه لوبيز.
وسدد لاعب الباطن يوسف الشمري كرة في الدقيقة 39 تصدى لها حارس مرمى الشباب.
وتوقف اللعب في الدقيقة 42 بعد إصابة لاعب الباطن يوسف الشمري قبل أن يُستأنف اللقاء.
وتعادل الشباب بهدف من ركلة جزاء سجله لاعبه كريستيان جوانكا في الدقيقة 45 قبل أن يضيف الثاني بتسديدة من داخل منطقة جزاء الباطن في الدقيقة 45+6. وفق “أخبار 24”.
وعاد فريق الشباب لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه إيفر بانيغا من ركلة جزاء.
ودفع المدير الفني لفريق الشباب في الدقيقة 73 باللاعب هتان باهبري بدلاً من سانتي مينا.
وسجل الشباب الهدف الرابع في الدقيقة 83 عن طريق تسديدة من لاعبه كارلوس.
وعاد الباطن سريعًا وتم تقليص النتيجة بهدف ثانِ في الدقيقة 86 عن طريق لاعبه يوسف الشمري.
الشباب يكسب الباطن برباعية ويواصل انتصاراته
📺 شاهد أهداف المباراة ⏬#الباطن_الشباب | #SSC pic.twitter.com/d8Rd2VGJjB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023