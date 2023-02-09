بالفيديو والصور.. الفتح يقلب الطاولة على التعاون بثنائية البريكان في دوري روشن

قلب نادي الفتح تأخره بهدف أمام التعاون إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي.
وتقدم لتعاون بالهدف الأول عند الدقيقة 21 من الشوط الأول عن طريق المحترف الباراجوياني أليخاندرو كاكو.
وعدل المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان النتيجة عند الدقيقة 47 من عمر المباراة وسجل الهدف الأول لنادي الفتح.
وفي الوقت القاتل نجح البريكان في تسجيل الهدف الثاني لنادي الفتح في الدقيقة 89 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.
بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس بدوري روشن.
الفتح ينتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف..
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/TJMBflRS88
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وفق “أخبار 24”.