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رياضة > تشواميني: أعرف الهلال جيدًا.. المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية
09/02/2023   8:41 م

تشواميني: أعرف الهلال جيدًا.. المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية

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شدد نجم ريال مدريد، الفرنسي تشواميني على صعوبة مواجهة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة للغاية.

وقال رودريجو في تصريحات نقلها حساب “فيفا بلس”: “نعم أعرف هذا الفريق جيدًا. لديهم لاعبون لعبوا في أوروبا ورأينا المباراة أمام فلامنغو وهم فريق جيد”.

وشدد لاعب ريال مدريد: “علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز بهذه المباراة وتحقيق لقب كأس العالم للأندية. المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية”. وفق “أخبار 24”.

وفاز ريال مدريد على الأهلي المصري 4-1 ضمن نصف نهائي مونديال الأندية ليواجه الهلال الذي تفوق على فلامنغو 3-2.

ويلعب الهلال ضد ريال مدريد يوم السبت ضمن نهائي كأس العالم للأندية.

تشواميني: أعرف الهلال جيدًا.. المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية

رياضة
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