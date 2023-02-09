تشواميني: أعرف الهلال جيدًا.. المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية

شدد نجم ريال مدريد، الفرنسي تشواميني على صعوبة مواجهة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة للغاية.
وقال رودريجو في تصريحات نقلها حساب “فيفا بلس”: “نعم أعرف هذا الفريق جيدًا. لديهم لاعبون لعبوا في أوروبا ورأينا المباراة أمام فلامنغو وهم فريق جيد”.
وشدد لاعب ريال مدريد: “علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز بهذه المباراة وتحقيق لقب كأس العالم للأندية. المباراة النهائية ستكون معقدة للغاية”. وفق “أخبار 24”.
وفاز ريال مدريد على الأهلي المصري 4-1 ضمن نصف نهائي مونديال الأندية ليواجه الهلال الذي تفوق على فلامنغو 3-2.
ويلعب الهلال ضد ريال مدريد يوم السبت ضمن نهائي كأس العالم للأندية.