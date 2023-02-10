توقيع اتفاقيات لتحسين خدمات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية بالمدن

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عدة اتفاقيات لتحسين خدمات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية في المدن.
وجرى التوقيع على الاتفاقيات خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر ليب 23، وهي تهدف لتعزيز حوكمة معالجة بلاغات التشوه البصري مع الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحسين مرافق المدن وتطوير البنية التحتية فيها.
من جهة أخرى، أبرمت “الوطنية للإسكان” مذكرتي تفاهم، مع شركة البريدي العقارية وشركة zigbang الكورية؛ لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي ودعم التقنيات الناشئة عبر الخدمات التي تقدمها الوطنية للإسكان.
وفق “أخبار 24”.