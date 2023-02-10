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جديد المحليات > تحملان فريق البحث والإنقاذ.. مغادرة الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة لمساعدة ضحايا الزلزال
10/02/2023   2:53 م

تحملان فريق البحث والإنقاذ.. مغادرة الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة لمساعدة ضحايا الزلزال

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غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم (الجمعة)، الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة، وتقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها.

وتضم الفرق المشاركة؛ فريق البحث والإنقاذ التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، وفريقاً طبياً من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقاً ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

وستتيح المعدات والتجهيزات المنقولة؛ للفريق مباشرة عمله وفق أساليب عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، والإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين. وفق “أخبار 24”.

ويأتي تسيير هاتين الطائرتين ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسةالطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة

تحملان فريق البحث والإنقاذ.. مغادرة الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة لمساعدة ضحايا الزلزال

جديد المحليات
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