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رياضة > أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن. ويبدأ اليوم بمواجهة الطائي لنظيره الاتفاف عند 4:00 مساءً على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وفي الوقت ذاته سيلتقي الرائد نظيره أبها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة). ويلعب أيضًا ضمك ونظيره الفيحاء عند السادسة 4:00 مساءً على ملعب مدينة نادي ضمك ثم مباراة الاتحاد والعدالة عند 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة). وجاء حكام مباريات اليوم في دوري روشن: الاخصر
10/02/2023   8:32 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن. ويبدأ اليوم بمواجهة الطائي لنظيره الاتفاف عند 4:00 مساءً على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وفي الوقت ذاته سيلتقي الرائد نظيره أبها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة). ويلعب أيضًا ضمك ونظيره الفيحاء عند السادسة 4:00 مساءً على ملعب مدينة نادي ضمك ثم مباراة الاتحاد والعدالة عند 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة). وجاء حكام مباريات اليوم في دوري روشن: الاخصر

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

ويبدأ اليوم بمواجهة الطائي لنظيره الاتفاف عند 4:00 مساءً على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وفي الوقت ذاته سيلتقي الرائد نظيره أبها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة).

ويلعب أيضًا ضمك ونظيره الفيحاء عند السادسة 4:00 مساءً على ملعب مدينة نادي ضمك ثم مباراة الاتحاد والعدالة عند 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة).

وجاء حكام مباريات اليوم في دوري روشن:

الاخصر

وفق “أخبار 24”.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن. ويبدأ اليوم بمواجهة الطائي لنظيره الاتفاف عند 4:00 مساءً على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وفي الوقت ذاته سيلتقي الرائد نظيره أبها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة). ويلعب أيضًا ضمك ونظيره الفيحاء عند السادسة 4:00 مساءً على ملعب مدينة نادي ضمك ثم مباراة الاتحاد والعدالة عند 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة). وجاء حكام مباريات اليوم في دوري روشن: الاخصر

رياضة
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