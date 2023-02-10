بالفيديو.. مركبة ذكية تمشّط الطرقات وتتحرّى المركبات المخالفة

تعمل الهيئة العامة للنقل جنباً إلى جنب مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات مبتكرة وآمنة للمستفيدين، ومن ذلك مركبة ذكية تقوم بتمشيط الطرقات وفحص المركبات وضبط المخالفات آلياً.
وفي هذا الإطار قال مشرف دعم أعمال الرقابة في الهيئة العامة للنقل، سعد الكناد، في تصريح لـ”أخبار 24″: إن الهيئة تسعى إلى توظيف التقنية بمختلف عملياتها؛ مما يعزز من معدلات السلامة المرورية، ويرفع مستوى الخدمة للمستفيدين، ويضمن عدالة المنافسة بالسوق المحلية.
وأوضح أن جميع مركبات الهيئة مزودة بخدمة “المركبة المتصلة” بالإنترنت، وهي مركبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بكاميرا تصوير، وخدمة “GPS”، تسير في الطرقات وتقوم بإجراءات فحص متنوعة لمختلف المركبات، ومن ثم تفرز المركبات، وتتحقق من امتثالها لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للنقل.
وأضاف أنه تم استخدام المركبة المتصلة في التحقق من أكثر من 29 ألف عملية، وقادت إلى التأكد من أن 875 مركبة غير ملتزمة بالقواعد والمعايير.
بدورها توظف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عدداً من المركبات المتصلة، ويضيف المهندس في الهيئة مشعل الزهرة، أنه يتم التحكم في هذه المركبات عن طريق تطبيق مخصص لها، وباستخدام التطبيق يتم التحكم في النوافذ، ومعرفة حالة الزيت والمحرك والإطارات والأبواب، فضلاً عن تشغيل المكيف والمركبة، وتحديد موقعها، وتشغيل خدمة “الواي فاي هاي أسبوت”.
وذكر أن المركبة تشتمل كذلك على خدمة طلب المساعدة في حالة وقوع حوادث مرورية؛ حيث يتم التواصل مع المركز الوطني للخدمات الأمنية بشكل تلقائي وتزويده بكافة معلومات المركبة.
يذكر أن المركبة المتصلة عُرضت ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” الذي اختتم فعالياته أمس (الخميس) باستثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار.
مركبة ذكية تمشّط الطرقات وتتحرّى المركبات المخالفة#ليب23 https://t.co/mDUfXb1qUP pic.twitter.com/IdSq0m4Y9R
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 10, 2023