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جديد المحليات > إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. فريق طبي إسعافي في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال
10/02/2023   9:08 م

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. فريق طبي إسعافي في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

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يتواجد في الجمهورية التركية فريق طبي وإسعافي من هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم الخدمة الطبية والإسعافية العاجلة لضحـايا الزلزال المدمر الذي ضـرب البلاد مؤخراً.

ويضم الفريق استشارياً وطبيباً وأخصائي إسعاف، وذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في وتركيا.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن مطار الملك خالد الدولي شهد اليوم (الجمعة)، مغادرة الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة، واللتان تقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها، لمساعدة ضحـايا الزلزال.

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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. فريق طبي إسعافي في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

جديد المحليات
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