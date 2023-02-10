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رياضة > المعيوف: سنقاتل أمام ريال مدريد.. والمباراة لن تكون سهلة
10/02/2023   9:08 م

المعيوف: سنقاتل أمام ريال مدريد.. والمباراة لن تكون سهلة

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قال حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف: إن مباراتهم أمام ريال مدريد الإسباني لن تكون سهلة ولكن فريقه سيُقاتل كلاعبين.

وأضاف المعيوف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة: “المباراة لن تكون سهلة، لكنني متفاءل وأشعر بإحساس رائع، وسنسعى للفوز ورد الجميل لجماهيرنا وسنقاتل كلاعبين في الملعب غداً”.

وتابع حارس مرمى الهلال: “لا ننظر للحديث الوارد في بعض وسائل الإعلام عن الفريق الأقوى أو الأضعف، كل ما نعمل عليه هو تقديم شكل استثنائي لنا كلاعبين أمام ريال مدريد وأنا أعرف لاعبي ريال مدريد جيداً، لأننا نتابع فريقه في الأساس في كل المباريات، أتمنى أن نقدم مستوى كبيرا أمامهم”. وفق “أخبار 24”.

وأتم المعيوف: “أتمنى أن تكون البطولة بعدد فرق أكبر من الحالي، وأن تلعب بنفس طابع كأس العالم للمنتخبات”.

المعيوف: سنقاتل أمام ريال مدريد.. والمباراة لن تكون سهلة

رياضة
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