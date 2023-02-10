ميزة جديدة قادمة.. تحويل الرسائل الصوتية لنص في “واتساب”

يعمل تطبيق التراسل الفوري “واتساب” على تهيئة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بقراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.
وأوضح موقع “WABetaInfo” أن آخر إصدار تجريبي من تطبيق “واتساب” لهواتف آيفون يتضمن خاصية تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب، مبيناً أن الخاصية ستعمل على معالجة النصوص على الجهاز، ولن يتم تحميلها على خوادم “واتساب”.
وأشار الخبراء إلى أن الميزة لن تتمكن من توفير نص مكتوب حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها. وفق “أخبار 24”.