قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، إن الفرق التطوعية والطبية وصلت إلى مدينة غازي عنتاب التركية، وهم في مرحلة استقبال المعدات الأساسية التي ستساعد في انتشال الأحياء من تحت الأنقاض.
وأوضح أن سكان غازي عنتاب في أمس الحاجة إلى العون، ولذلك فإننا هنا بعون الله ومع الهبة التي جرت من قيادة المملكة ومن الشعب السعودي، نستطيع أن نصنع فارقا في حياة هؤلاء، عبر تقديم يد العون ومداواة الجرحى والقيام بما يساعد في إنقاذ الأرواح.
وأشار إلى أن هناك على سبيل المثال 10 أشخاص أحياء تحت أنقاض بناية قريبة منه، كما أن هناك 60 آخرين يعتقد أنهم أحياء تحت أنقاض مبنى آخر، وهذا يتطلب التدخل بعناية لإنقاذهم.
من جانبه، لفت رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي، إلى أن فريق التقييم والاحتياج الإنساني بمعية الدفاع المدني وصل إلى مدينة غازي عنتاب، وكذلك المتطوعين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح ان الزيارة تأتي ضمن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها المملكة، مشيرا إلى أن مهمتهم ستكون تقديم الدعم المباشر عن طريق الفرق الطبية وفرق الإنقاذ وعبر المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى ما سيتم من خلال المشاريع التي تنفذ مع الشركاء في المناطق المتضررة.
من غازي عنتاب.. متحدث مركز الملك سلمان: دعم #المملكة سيصنع الفارق في حياة منكوبي #الزلزال #السعوديه_تساند_سوريا_وتركيا#زلزال_سوريا_تركيا https://t.co/wPioFH8uGL pic.twitter.com/gF5CJ4xADh
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 10, 2023
رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي: فريق التقييم والاحتياج الإنساني وصل إلى مدينة #غازي_عنتاب#السعوديه_تساند_سوريا_وتركيا#زلزال_سوريا_تركيا
https://t.co/ZZwNo3O5Fm pic.twitter.com/cMgOSr3nc3
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 10, 2023