معرض ومسار خاص احتفاءً بيوم النمر العربي في العلا

احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بيوم النمر العربي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها النمور العربية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها.
وتنوعت الفعاليات التي تحتفي بيوم النمر العربي، وذلك من خلال تنظيم معرض خاص بالنمر العربي بوادي عشار في محافظة العلا، إضافة إلى مسار النمر العربي في محمية شرعان الطبيعية وبعض الأنشطة التي تتعلق بالنمر العربي.
وقدمت الهيئة مجموعة متنوعة من المبادرات بهدف الحفاظ على النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.
وتشمل إستراتيجية الهيئة التوسع في برنامج الإكثار، إلى جانب إنشاء “صندوق النمر العربي” الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار، وتوقيع عدد من الشراكات منها الشراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وشراكة مع منظمة “بانثيرا”، كذلك مع منظمة “كاتموسفير”.
ويأتي الاحتفاء بيوم النمر العربي، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد يوم 10 من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي. وفق “أخبار 24”.
وتعد العلا موطنا أصليا عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جلياً في مرتكزات إستراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.
معرض ومسار خاص احتفاءً بـ #يوم_النمر_العربي في #العلا#ArabianLeopardDayhttps://t.co/64hkXXmntn pic.twitter.com/i4zF6fmMQe
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 10, 2023