بنحو مليار ريال.. “سڤن” تبدأ في تشييد وجهتها الترفيهية بتبوك

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية في تبوك، التي تقع على مساحة تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال.
وقالت الشركة إنه من المقرر أن يضم المشروع حال الانتهاء منه، نحو 72.5 ألف متر مربع من مساحات البناء 78% منه للترفيه، و8% للمتاجر، و 14% للمقاهي والمطاعم، لتشكل إضافة نوعية للمشهد الترفيهي بالمنطقة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة “سڤن” عبدالله الداود، أن المشروع سيضيف نقلة نوعية في المشهد الترفيهي للمنطقة عبر توفير خيارات واسعة من معالم الترفيه والتجارب المميزة.
وأضاف أن المشروع يقع على طريق الملك فيصل الدولي، ويتكون من قرية متكاملة ترتبط بالمساحات المجتمعية المفتوحة في الحدائق والمنتزهات والملاعب الرياضية القائمة بالقرب من الموقع.
وأشار إلى أن بوابات القرية تستقبل الزوار تحت مظلة زجاجية ملونة مستوحاة من الفنون المحلية، التي ستفضي بدورها إلى مساحات مجتمعية مركزية مفتوحة، يتوسطها برج مائي مبتكر بتصميم مستوحى من الإرث الزراعي لمنطقة تبوك.
وتابع الداود بأنه سيتم العمل على تشييد الوجهة الترفيهية، التي ستضم باقة واسعة من معالم الجذب الممتعة، بما في ذلك منطقة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، ومنطقة ترفيهية مماثلة مخصّصة للأطفال مليئة بأجواء التشويق والمرح، بالإضافة إلى مركز المغامرات. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بسباق السيارات الكهربائية “كارتينج” المقدم من “هوت ويلز” التابعة لشركة “Mattel”، فضلاً عن ملعب جولف داخلي، وصالة بولينج، وصالة سينما تضم 10 شاشات، ومجموعة من المنافذ المحلية والعالمية للتجزئة وتجارب فريدة من المطاعم والمقاهي.
يُذكر أن شركة “سڤن” ستستثمر أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع.