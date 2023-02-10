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رياضة > أنشيلوتي: الهلال يستحق التواجد في نهائي كأس العالم للأندية
10/02/2023   8:33 م

أنشيلوتي: الهلال يستحق التواجد في نهائي كأس العالم للأندية

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أثنى المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي على فريق الهلال قبل خوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: “كرة القدم تتغير، وحقيقة أن الهلال يتواجد في نهائي العالم يثبت ذلك، لكنهم بلا شك يستحقون التواجد في المباراة النهائية”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “أؤكد أن اللقب مهماً بالنسبة لنا، نحن واثقون من إمكاناتنا وقدراتنا. لدي أفضل اللاعبين في صفوف فريقي، لذلك سأختار المناسب منهم لخوض مواجهة الغد”.

واختتم: “أذكر أن رامون دياز كان هدافاً رائعاً عندما كلاعباً، ويسعدني أن أواجه كمدرب في هذه المباراة وهدفنا تحقيق اللقب”. وفق “أخبار 24”.

ويلعب ريال مدريد ضد الهلال غدًا السبت ضمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

أنشيلوتي: الهلال يستحق التواجد في نهائي كأس العالم للأندية

رياضة
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