بعد تغيير ملعب المباراة.. رابطة مشجعي فلامنغو تعتزم مقاضاة “فيفا”

أفادت مصادر بأن رابطة لمشجعي نادي فلامنغو البرازيلي وتدعى “Caravana do Haroldo”، تعتزم مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد تغيير ملعب مباراة فريقها أمام نظيره الأهلي المصري لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
وأشارت المصادر وفقًا لشبكة “Uol”، إلى أن مشجعي نادي فلامنغو دشنوا محادثة على تطبيق “واتس آب” لجمع البيانات اللازمة – من تذاكر المباراة والسفر والإقامة وحصر الخسائر الأخرى – لتقديم دعوى قضائية جماعية ضد “فيفا” بعد تغيير الملعب، بجانب دراستها عدم حضور المباراة كنوع من أنواع الاحتجاج. وفق “أخبار 24”.
وكان ملعب مباراة فلامنغو ونظيره الأهلي المصري، التي ستجمعهما يوم غد (السبت)، قد تغيّر من ملعب “الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط إلى ملعب آخر في مدينة طنجة.