أكد المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز على أن فريقه سيقدم أفضل ما لديه خلال المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي: “ندرس منافسينا بشكل جيد، واللاعبين يطبقون التكتيك الذي نضعه بناء على نقاط قوة وضعف كل فريق”.
وأضاف مدرب الهلال: “فريقنا له تاريخه واسمه في القارة. مثل هذه المنافسات محك، يجب أن نمثل البلد والقارة كما يليق”.
وشدد رامون دياز: “يجب أن نبتعد عن الأخطاء في مواجهة ريال مدريد وأن نلعب بتركيز كامل. قدمنا مباراة رائعة أمام فلامنغو أغلقنا الثغرات وسيطرنا وهاجمنا منافسنا في العمق”. وفق “أخبار 24”.
ويواجه ريال مدريد نظيره الهلال في المباراة النهائية غدًا السبت في نهائي مونديال الأندية، فيما يلتقي الأهلي بفلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.