بـ5.5 مليار دولار.. “صندوق الاستثمارات” يعلن عن إتمام إصداره الثاني لسندات خضراء

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، والذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار أمريكي، ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.
وأكد الصندوق أن هذه السندات ستعزز موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته، وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء، تماشياً مع استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى.
ولفت إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب تجاوز 33 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على عدة شرائح، وهي الشريحة الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ما يعادل 6.56 مليار ريال لسندات مدتها 7 سنوات، والثانية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي ما يعادل 7.5 مليار ريال لسندات مدتها 12 سنة، والثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ما يعادل 6.56 مليار ريال لسندات مدتها 30 سنة.
وكشف الصندوق عن عزمه استخدام محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيف.
وأضاف أن الإصدار الثاني للسندات الخضراء يؤكد على قدرته على تنويع مصادر تمويله واستمرار الثقة في دور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة ومكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، وامتداد لالتزام الصندوق بإطار عمل التمويل الأخضر الخاص به، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) في عام 2021، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA) للعام 2021.
من جهته، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، فهد السيف، إن هذا الإصدار يؤكد على دور الصندوق في دعم أجندة المملكة الخضراء، باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي الوطني. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هناك إقبالا غير مسبوق من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية على إصدار الصندوق الثاني من السندات الخضراء، مما يؤكد النجاح المتواصل لاستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل، كما يعكس القوة المالية والجدارة الائتمانية للصندوق.
يذكر أن الصندوق أصدر في أكتوبر الماضي أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام، كما يمكن للمهتمين الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بصندوق الاستثمارات العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق.