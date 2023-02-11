مليون جنيه إسترليني من الدوري الإنجليزي لضحايا زلزال تركيا وسوريا

استجاب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس (الجمعة)، لنداء الإغاثة الذي أطلقته لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا “DEC” لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأعلن عن تقديمه مليون جنيه إسترليني لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.
وأوضح بيان صادر عن الدوري أن لاعبي ومسؤولي مباريات نهاية الأسبوع سيرتدون شارات سوداء تضامنا مع ضحايا الزلزال، كعلامة احترام لمن فقدوا حياتهم، ولمن تأثروا بهذه الأحداث المأساوية.
وكانت لجنة الطوارئ المكونة من 15 منظمة بريطانية أطلقت نداءها (الخميس) الماضي بالتعاون مع الحكومة البريطانية التي تعهدت بالتبرع بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن التبرعات ستستخدم لتوفير الإمدادات الطبية والمأوى والطعام والمياه النظيفة، إضافة إلى البطانيات والملابس وأدوات التدفئة للمتضررين من الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا.
وتعرض جنوب تركيا وشمال سوريا فجر (الإثنين) الماضي لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفًا وراءه خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.