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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار الرياح بالرياض وسحب ممطرة في 4 مناطق
11/02/2023   11:08 ص

طقس اليوم.. استمرار الرياح بالرياض وسحب ممطرة في 4 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والجوف وتبوك.

ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة بمكة المكرمة، و29 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و30 درجة بجدة، و22 درجة بالدمام وأبها، و21 درجة في تبوك).

طقس اليوم.. استمرار الرياح بالرياض وسحب ممطرة في 4 مناطق

جديد المحليات
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