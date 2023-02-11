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جديد المحليات > “الموارد البشرية”: يجب على مُستفيدي الضمان الإبلاغ إذا تغيرت أوضاعهم
11/02/2023   11:08 ص

“الموارد البشرية”: يجب على مُستفيدي الضمان الإبلاغ إذا تغيرت أوضاعهم

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جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدعوة للمُستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور إلى تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير بأوضاعهم المالية إبلاغها خلال 15 يوماً.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال طرأ أي تغيير بأوضاع المُستفيد بشكل يؤثر على استحقاقه للمعاش أو مقداره فعليه الإبلاغ من أجل إعادة تقييم الاستحقاق.

ونوهت خلال ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنه تتم دراسة الأهلية ومدى استحقاق المُستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المُستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.  وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: يجب على مُستفيدي الضمان الإبلاغ إذا تغيرت أوضاعهم

جديد المحليات
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