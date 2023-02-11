“وقاء” : لا أضرار على المحاصيل بسبب “الجراد النطاط” بالعاصمة المقدسة

نفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، وتسببه بحدوث أضرار على المحاصيل الزراعية.
ونوه المركز إلى أن الجراد النطاط هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب، مبيناً أنه لا يمكن أن يشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا يمكنه التنقل إلى مسافات بعيدة، كما أنه غير ضار ولا يؤثر على النباتات أو الإنسان. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه الحشرة تُشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وتوجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.