طائرة إغاثية سادسة تغادر المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا

غادرت مطار الملك خالد الدولي، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيرته المملكة لإغاثة المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا، إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتحمل الطائرة على متنها 98 طناً من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.
وفق “أخبار 24”.