“الأرصاد” تُحذر من استمرار الرياح على 7 مناطق خلال الــ 24 ساعة المقبلة

حذر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ونوه المركز إلى أن تلك الحالة ستشهدها أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر خلال استخدام طرق الأفلاج والسليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض بسبب نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.
ونبهت مستخدمي الطرق بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف بأن الطرق فيهما ستتأثر بموجة باردة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكون الصقيع.