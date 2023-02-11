خصص مهرجان الصقور بالحدود الشمالية في نسخته الثامنة المقام بمحافظة طريف، 23 ركنًا للأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، مما أسهم في تعزيز مبيعاتهم.
وتنوَّعت معروضات الأسر المنتجة، بين الشعبية والأدوات التراثية، التي تتعلق بالحياة اليومية، وكذا إعداد الطعام الشعبي، والقهوة والشاي، والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات.
وخصص المهرجان، ركنًا للتمور المختلفة والقهوة العربية، والسمن، والعسل الطبيعي، والذي لاقى إقبالاً من الزوَّار.
كما استقطبت الخيمة الشعبية، الزوار الذين استمتعوا داخلها بالعديد من البرامج والفعاليات في أجواء شتوية حولتها إلى ملتقى ثقافي وشعبي حفّز الشعراء والأدباء لإلقاء قصائدهم الشعرية. وفق “أخبار 24”.
وتنقل الخيمة الزائر، إلى الماضي عبر الصور الذهنية التي تروي تاريخها وحضارتها الأصيلة والحنين إلى حياة البادية والتمسك بالموروث القديم لما يشكله من موروث ثقافي لأبناء الجزيرة العربية.